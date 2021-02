L'ASSE se fait prêter Modeste (Officiel)

Ce lundi, l’AS Saint-Étienne et le FC Cologne ont conclu un accord pour le prêt sans option d’achat d’Anthony Modeste (32 ans) jusqu’au terme de la campagne. Le club forézien a annoncé le transfert de manière originale, en reproduisant la fameuse célébration du buteur avec des emojis. Passé par Blackburn, Hoffenheim ou encore Cologne, sans oublier une épopée en Chine à Tianjin, Modeste est revenu à Cologne en 2019 et l’ancien international Espoir va retrouver un club pour lequel il a une affinité particulière. L'ASSE a également été le club de son père, Guy, au milieu des années 70. Après Pape Abou Cissé, officiellement Stéphanois depuis samedi dernier, Modeste est le second renfort des Verts depuis le début du mercato.

👌👀👌 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 1, 2021