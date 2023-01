L'AS Rome envoie un message fort à son défenseur Chris Smalling

Chris Smalling est dans une situation bien délicate. Lui qui avait été totalement relancé à l'AS Roma après plusieurs saisons compliquées du côté de Manchester United est désormais libre de s'engager avec n'importe quel club puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain. Après s'être refait un nom en deux saisons du côté de la Louve, l'Anglais n'a toujours pas prolongé, et se laisse le temps de la réflexion au sujet de son avenir.

Malgré tout, ses dirigeants n'apprécient pas cette situation, et le directeur sportif du club romain, Tiago Pinto, est sorti du silence. « Nous voulons le garder, il doit nous donner une réponse, a d’abord lâché le dirigeant dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Il a une clause libératoire. Nous l’avons payé 15 millions plus la commission, et il reçoit un salaire de 4 millions (annuels, NDLR). La Roma a tellement investi en lui, l’attendant patiemment pendant ses blessures. Il sait que nous nous soucions de lui. » a conclu le Portugais. Voila qui devrait faire réagir Chris Smalling assez rapidement.