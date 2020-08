A deux semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, l’AS Monaco vient de s’offrir une recrue de choix. Le club princier a enrôlé l’un des arrières centraux les plus prometteurs de ce championnat, en la personne d’Axel Disasi. Âgé de 22 ans, ce grand colosse (1m90) arrive du Stade de Reims et s’engage pour une durée de cinq ans avec la formation princière.

Disasi était surveillé par plusieurs écuries européennes en cette période d’intersaison, parmi lesquelles Arsenal. La direction de l’ASM a donc su se montrer persuasive avec lui et elle s’en est félicitée aussitôt le deal bouclé. Sur le site officiel du club, le directeur sportif Paul Mitchell a déclaré : « Nous nous réjouissons du choix d’Axel de rejoindre l’AS Monaco. Ses qualités de défenseur, sa maturité et son expérience du Championnat de France, malgré son jeune âge, constitueront des atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à disposition du groupe de Niko Kovac pour les cinq prochaines saisons. »

Disasi a été séduit par le projet monégasque

L’intéressé, aussi, s’est dit content du choix qu’il a fait de rallier le Rocher. Pour lui, il s’agit clairement d’une progression même si Monaco a terminé derrière Reims au classement du dernier championnat. « Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco. Il s’agit pour moi d’une très belle opportunité de démontrer mes qualités au plus haut niveau et de poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées, a-t-il confié. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers et je compte bien mettre toute mon énergie au service de l’équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs en fin de saison. »

Avant de se mettre en évidence avec la formation champenoise, Disasi s’était fait remarquer au Paris FC. C’est avec l’équipe francilienne qu’il avait d’ailleurs effectué ses débuts en Ligue 2 à seulement 17 ans. Aujourd’hui, ce joueur d’origine congolaise totalise 56 matches dans le monde professionnel (3 buts marqués). A noter qu’il incarne la première recrue monégasque de l’ère Niko Kovac.