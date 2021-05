Laporta va faire du ménage au Barça

Même si le FC Barcelone a sauvé les meubles en s'adjugeant la coupe du Roi, la saison du club catalan n'a pas été flamboyante. Éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale, le Barça a également échoué dans la course au titre en Liga. Nommé président en remplacement du démissionnaire Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta travaille sur une refonte de l'équipe et s'en est ouvert publiquement.

Dans les colonnes de Sport, l'homme fort du club blaugrana a clairement annoncé la couleur : "Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et l'heure est venue d'entrer dans un processus de renouvellement." Désireux de retrouver rapidement les sommets, tant sur le plan national qu'européen, Joan Laporta a ensuite ajouté : "Dès la semaine prochaine, certaines décisions seront prises afin de bâtir une équipe plus compétitive pour la saison prochaine, afin de remporter la C1 et la Liga."

Adieu Koeman

Des mots qui pourraient bien signifier le départ de plusieurs joueurs, mais aussi de l'actuel entraîneur, Ronald Koeman. La fin de cycle évoquée par Joan Laporta vise notamment plusieurs tauliers catalans en nette perte de vitesse, comme par exemple Sergio Busquets, Gerard Piqué ou encore Sergi Roberto. De son côté, Ousmane Dembélé sera libre dans un an et les négociations ne semblent pas avancer.

Griezmann, porte ouverte à un départ

Quant à Antoine Griezmann, il ne ferait pas partie des plans du patron barcelonais, comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce mardi. Le média a indiqué que pour tous ces joueurs (hormis Dembélé), la porte de sortie était désormais ouverte. Un appel d'air dont ne devrait pas profiter Erling Haaland. Plombé financièrement, le FC Barcelone continue de travailler à la prolongation de Lionel Messi et d'après la chaîne TV3, il estimerait ne pas pouvoir s'offrir en plus les services du Norvégien.