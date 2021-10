L’annonce choc de Paul Pogba sur son avenir

Paul Pogba n’a plus qu’un an de contrat du côté de Manchester United et le suspense reste total concernant l’identité du club où il évoluera la saison prochaine. Mercredi matin, la presse anglaise a fait état d’une prolongation qui serait imminente avec les Diables Rouges, avec à la clé une nette revalorisation salariale. Mais, il semblerait que l’intéressé n’est pas pressé de rempiler.

Pogba pas sûr de rempiler à MU

Juste après le match des Bleus en Ligue des Nations, "La Pioche" a fait part de son attachement à Turin, donnant ainsi de l’espoir à ceux qui souhaitent le voir revêtir le maillot de la Juventus. « Je parle toujours avec mes anciens coéquipiers de la Juventus, Cuadrado, Dybala... Maintenant je suis un joueur de MU, j'ai encore un an de contrat, ensuite on verra. Je veux bien finir la saison. Si je me sens bien à Turin ? Oui, bien sûr ! », a-t-il lâché à Mediaset. Des propos qui forcément vont susciter une vraie controverse de l’autre côté de la Manche.

Pour rappel, Pogba a aussi longtemps été pressenti pour rejoindre le Real mais il n’y a jamais eu d’offensive concrète de la part des Merengue pour le faire signer. L’été dernier, le PSG a aussi cherché à l’enrôler, avant de faire machine arrière et consacrer tous ses efforts au recrutement de Lionel Messi.