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L'ancien Lyonnais Benlamri est libre

Le défenseur international algérien et ancien de l'OL Djamel Benlamri a été libéré de sa dernière année de contrat par le Qatar SC.

Le Qatar c'est fini, Djamel Benlamri se retrouve sur le marché. L'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais a été libéré de sa dernière année de contrat par le Qatar SC, où il avait signé au terme de son expérience peur concluante entre Rhône et Saône.

Une résiliation à l'amiable annoncée dimanche par la formation qatarie, mais aussi un nouvel échec pour le Fennec, qui n'avait pratiquement pas joué à l'OL. Âgé de 32 ans, le champion d'Afrique 2019 est en quête d'un nouveau défi.
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