تم إنهاء عقد المحترف جمال الدين بلعمري لاعب فريق كرة القدم الأول ،و جاء إنهاء العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي.
وبهذا الاتفاق سيكون اليوم 17 أبريل 2022 هو اليوم الأخير للاعب ،وتشكر إدارة النادي اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق في مشواره الرياضي. pic.twitter.com/jJKzOoTNre
— Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) April 17, 2022
Une résiliation à l'amiable annoncée dimanche par la formation qatarie, mais aussi un nouvel échec pour le Fennec, qui n'avait pratiquement pas joué à l'OL. Âgé de 32 ans, le champion d'Afrique 2019 est en quête d'un nouveau défi.