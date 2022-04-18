تم إنهاء عقد المحترف جمال الدين بلعمري لاعب فريق كرة القدم الأول ،و جاء إنهاء العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي.

وبهذا الاتفاق سيكون اليوم 17 أبريل 2022 هو اليوم الأخير للاعب ،وتشكر إدارة النادي اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق في مشواره الرياضي. pic.twitter.com/jJKzOoTNre