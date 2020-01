Lampard : « Chelsea perdu du terrain avec le départ de Hazard »

Après sept ans de bons et loyaux services, Eden Hazard a quitté l’été dernier Chelsea pour s’engager en faveur du Real Madrid. Avec ce transfert, le club londonien a bien renfloué ses caisses puisqu’il a touché 100M€. Cependant, sportivement, l’équipe s’est affaiblie car sur le terrain personne n’a réussi à faire oublier le virtuose belge. Une vérité que Frank Lampard, le manager des Blues, n’a pas eu de soucis pour reconnaitre. « Nous avons enregistré une perte durant l’été et elle nous a pénalisé. Nous avons certainement perdu l'un des plus grands joueurs de notre histoire et l'un des joueurs les plus efficaces et dominants dans son registre. Telle est la situation», a déclaré le jeune coach anglais sur BT Sport.

Lampard lance un message à ses dirigeants de Chelsea

Chelsea a vu l’écart avec les équipes de tête se creuser, mais Lampard n’est pas fataliste pour autant. Alors que sa formation occupe la quatrième place au classement, il croit en un retour en grâce, pour peu que ses dirigeants lui offrent les moyens dans cette optique. « Nous avons perdu du terrain l'été dernier et nous devons donc, à court terme, viser ce classement parmi les quatre premiers, car j'ai la conviction intime que nous pouvons nous améliorer en terme d’effectif pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est clair », a-t-il confié. Combien d’argent ses employeurs devraient dépenser pour lui donner satisfaction ? Sa réponse : « L’argent, ce n’est pas domaine. Mais, je dois être honnête. Le recrutement à court terme est quelque chose que nous devons absolument réussir ».