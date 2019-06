Lampard à Chelsea, c’est imminent selon Drogba

Actuellement en vacances à Saint-Tropez après avoir failli faire monter Derby County, battu par Aston Villa en finale des Playoffs d’accession à la Premier League, Frank Lampard va peut-être bientôt devoir écourter ses congés.

Car celui qui découvrait la fonction cette saison est annoncé avec insistance de retour à Chelsea, pour prendre la succession sur le banc des Blues de Maurizio Sarri, parti officier à la Juventus. Pour Didier Drogba, cela ne fait en tout cas aucun doute.

L’Ivoirien, qui a annoncé sa retraite sportive en novembre dernier, n’a cessé de multiplier les allusions à l’arrivée de son ex-coéquipier. "Tout va bien se passer, croyez-moi", a-t-il d’abord déclaré, à côté d’un Robert Pires hilare, en marge d’un match de charité à Stamford Bridge dimanche dernier.

Questionné sur Instagram quelques jours plus tard par des fans désireux de savoir qui serait le meilleur candidat pour Chelsea, "DD" n’a pas fait mystère de sa préférence pour "Lamps". Quant à savoir quand il sera nommé, Drogba, tout sourire, a répondu: "Du calme, du calme !" Un air entendu qui pourrait signifier que celui qui devrait décrocher un rôle dans le staff de Lampard est très, très bien informé…

This makes even more sense now.



According to the Times Drogba has been offered a coaching role by Frank Lampard, who is bringing Jody Morris and Shay Given with him. pic.twitter.com/mv2yYApgpI