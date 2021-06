L’Ajax fond sur une pépite ghanéenne

L'Ajax active de nouveau sa filière ghanéenne. Un an après l'arrivée de Mohammed Kudus, le club néerlandais devrait finaliser très prochainement le recrutement de Kamaldeen Sulemana, l'ailier gauche de Nordsjælland. Egalement formé à la Right to Dream Academy et lancé par le club danois, le joueur de 19 ans y a marqué 19 buts en 28 apparitions lors de la saison écoulée.



Kamaldeen Sulemana moet nog deze week de volgende versterking van Ajax worden.https://t.co/qqRsNaULLQ

— Voetbal International (@VI_nl) June 23, 2021

L'affaire semble imminente pour l'Ajax, puisque selon Voetbal International, le joueur se trouve déjà à Amsterdam et n'attend plus que le règlement de quelques détails pour signer son contrat. Un joli coup en perspective pour le club coaché par Erik ten Hag, puisque Sulemana avait été approché cet hiver par le Bayer Leverkusen et annoncé à Manchester United depuis quelques semaines.