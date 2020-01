L'agent de Valentin Rongier (OM) rassurant sur son avenir

L'Olympique de Marseille traverse une période délicate en coulisses. La dernière semaine très agitée du club phocéen illustre parfaitement la situation paradoxale d'une entité tiraillée entre ses objectifs sportifs et ses impératifs financiers. Ainsi, de nombreux joueurs du vestiaire marseillais voient leurs noms cités dans la presse pour un départ potentiel l'été prochain. Y compris Valentin Rongier, arrivé pourtant il y a 6 mois.

Rongier « se sent bien » à l'OM

L'ancien Nantais a été cité par le Corriere dello Sport comme un cible de la Fiorentina, qui serait séduite par ses caractéristiques. Maillon fort de l'OM depuis deux mois, Rongier s'est parfaitement acclimaté au contexte marseillais. Et la bonne nouvelle pour les supporters du club, c'est que son agent, Franck Belhassen, se veut tout à fait rassurant. "Que les fans de l'OM se rassurent, il est très bien à Marseille", a-t-il tempéré. De quoi refroidir les dernières rumeurs...