L’agent de Jorginho dément la rumeur Juventus

Élément clé de Chelsea lors de l’exercice 2018/19, celui qui a vu Maurizio Sarri effectuer sa seule année sur le banc en Angleterre, Jorginho a été annoncé dernièrement comme possible recrue de la Juventus. Cependant, il s’agit uniquement de rumeurs des médias. L’international azzurro de 28 ans n’a pas été approché par les responsables bianconeri. C’est ce qu’a assuré son agent Joao Santos. "J'ai lu cela, mais je n'ai jamais eu de contact avec eux", a-t-il déclaré à Calciomercato. « Ni Sarri, ni [le directeur du football de la Juve] Fabio Paratici ne m'ont appelé pour avoir des informations sur Jorginho. À ce jour, je ne sais absolument rien de cette situation. »

Une prolongation en vue pour Jorginho

Bien que moins performant avec les Blues en 2019/2020, le joueur d’origine brésilienne se plait toujours à Stamford Bridge et il aurait même l’intention de prolonger son bail avec cette formation. « Il est très heureux à Londres, où il fait ses preuves et a encore trois ans sur son contrat. En fait, en juillet, il est possible que nous puissions entamer des pourparlers pour en ajouter un quatrième et prolonger ainsi son contrat au club », a ajouté l’agent.