L’agent de Gareth Bale (Real Madrid) fait le point sur l’avenir du Gallois

« Le pays de Galles, le golf, Madrid. Dans cet ordre ». C’est avec ce message, écrit sur une banderole, que Gareth Bale avait conclu sa campagne de qualification à l’Euro 2020 avec sa sélection. De quoi faire énormément jaser au Real Madrid, où le Gallois ne fait plus l’unanimité depuis des mois. Mais, comme régulièrement, son agent a fait le point sur sa situation, dans un entretien accordé à la BBC. En mettant d’abord les choses au clair sur les rumeurs passées : « Bale n’a jamais demandé à partir, a-t-il ainsi assuré. Il a un contrat avec le Real Madrid (…) S’il est heureux ? Il n’est pas euphorique. Mais tant qu’il sera un joueur de Madrid, il jouera à 100% et le fera très bien. Il veut gagner la Liga la Ligue des Champions et tout le reste. Son état psychologique n’affectera pas son rendement ».

« Bale est l’un des meilleurs joueurs du monde »

Puis Barnett est passé en mode promotion de son poulain, auteur de deux buts et deux passes décisives en Liga cette saison : « Personne ne l’a jamais accusé de ne pas se donner à 100%, et Bale à 100% est l’un des meilleurs joueurs du monde. Les faits et les chiffres montrant que s’il est sur le terrain, le Real a plus de chances de gagner ». Pour combien de temps encore ? Si un départ cet été peut sembler acter, l’agent, lui, ne se précipite pas. « Il n’y a aucune certitude concernant un départ. S’il y a une opportunité adéquate et qui correspond à ce qu’il veut, nous devrons parler avec le président et nous verrons ». Un président qui ne voudra certainement pas brader son joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2022 et évalué à 60 millions d’euros par le site Transfermarkt.