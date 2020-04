L'agent de Fabian Ruiz (Naples) confirme la piste Real Madrid

L'Espagnol de Naples Fabian Ruiz est très convoité. Le Real Madrid fait partie des clubs désireux de s’offrir le joueur espagnol et l'agent de ce dernier a évoqué l'intérêt merengue. "Le Real ? C'est évident qu'il y a beaucoup de grands clubs qui ont pris des renseignements sur lui. Cela fait trois saisons qu'il joue à un niveau élevé. C'est vrai qu'ils se sont intéressés à lui, on l'a transmis à Naples. Mais pour le moment, il doit rester concentré sur son équipe. On verra cet été", a glissé Alvaro Torres, l'agent de l'Espagnol de 24 ans, au micro de Canal Sur Radio. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Naples, Fabian Ruiz est élément important du système de Gennaro Gattuso. Néanmoins, il ne souhaiterait pas prolonger son bail en Campanie.