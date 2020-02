L’agent de Cavani répond à l’Atlético

Le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, a livré sa version concernant l’échec du transfert d’Edinson Cavani. Le patron des Rojiblancos a notamment montré du doigt le représentant de l’attaquant uruguayen, jugeant que ce dernier a demandé trop d’argent pour valider le deal. Des accusations graves et qui, comme on pouvait l’imaginer, ne sont pas restées sans réponse. Walter Guglielmone, l’agent et demi-frère du buteur parisien, s'est défendu face aux reproches qui lui sont adressés, samedi soir dans une intervention sur la Cadena Ser. Cavani aurait fait des sacrifices pour l’Atlético

« Le plus important, c'est ce qu'a fait Edi pour partir. Tu penses qu'Edi n'a pas joué pendant presque un mois pour que je fasse capoter l'opération à cause d'une commission et que j'empêche son rêve de se réaliser ? Et toutes les histoires que cela a faites avec le PSG ? Si c'était une question d'argent, Edi serait allé en Angleterre, à Manchester ou à Chelsea », a-t-il tonné. Guglielmone a ensuite livré sa propre vérité en ce qui concerne le vrai-faux départ d’El Matador : « L'opération ne s'est pas faite malgré la bonne volonté d'Edi, qui était prêt à toucher moins qu'au PSG. L'Atlético ne pouvait supporter le coût économique de l'opération et le PSG n'a pas voulu baisser la somme qu'il demandait. L'Atlético n'a pu trouver un accord avec le PSG. »