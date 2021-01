L'agent de Camavinga rassure le Real Madrid

Convoité par le Real Madrid, le prodige Rennais Eduardo Camavinga a un nouvel agent depuis quelques semaines. Il s'agit de Jonathan Barnett. Ce dernier est également l'agent de Gareth Bale et est souvent monté au front pour défendre le Gallois avant son prêt à Tottenham, lorsqu'il était en situation d'échec à Madrid. La presse espagnole n'hésite d'ailleurs pas à affirmer que ces échanges tendus avec la direction merengue éloignerait Camavinga de la capitale ibérique.

Barnett rassure le Real Madrid sur Camavinga

Mais Barnett lui-même a pris la parole pour rassurer les dirigeants merengue. "Nous avons développé une excellente relation et nous travaillerons en étroite collaboration avec le père et la famille d'Eduardo et surtout pour Eduardo", a ainsi confié l'agent. "Le plus important est d'agir dans le meilleur intérêt [d'Eduardo]. Nous entretenons d'excellentes relations avec le Real Madrid." Si le Real est loin d'être le seul club à lorgner le prodige rennais, le club merengue a l'avantage d'avoir en ses rangs Zinedine Zidane, l'une des idoles de Camavinga. Alors que son contrat prend fin en juin 2022, Rennes se retrouvera bientôt face au dilemme de devoir vendre son jeune virtuose pour éviter la possibilité qu'il parte gratuitement un an plus tard.

