L’agent d’Achraf Hakimi dément un accord avec le Real

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé dans la presse espagnole récemment, Achraf Hakimi n’a pas encore lié son avenir à celui du Real Madrid. Le latéral marocain appartient bien aux Merengue jusqu’en 2022, mais rien n’a encore été décidé pour la suite. Et aucune réunion n’est prévue avec les dirigeants castillans dans les prochains jours. C’est ce qu’a clamé son agent, Alejandro Camano.

Le représentant de Hakimi s’est exprimé pour les médias Goal/SPOX, démentant donc totalement les bruits qui sont avancés : « C’est totalement sans fondement. Son contrat avec le Real est le même que celui qu’on avait négocié en 2017. Là, on doit attendre que cette crise passe, et ensuite on s’assiéra autour d’une table avec le Real et le Borussia Dortmund ». Le Real veut récupérer son sociétaire, mais le Borussia veut aussi garder le joueur plus temps, tandis que plusieurs autres clubs européens surveillent également avec attention la situation du natif de Madrid, tels que Chelsea, la Juventus et le PSG.