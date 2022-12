L'AC Milan prêt à offrir une porte de sortie à Hakim Ziyech ?

Depuis le début du Mondial, Hakim Ziyech est l'un des joueurs les plus surprenants. Éblouissant sur le terrain, le Marocain contribue énormément aux succès des Lions de l'Atlas, qui disputeront un quart de finale de coupe du monde face au Portugal dimanche (16h). Mais l'ancien de l'Ajax ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Avenir qui approche à grands pas puisqu'il sera de retour à Chelsea au plus tard à la fin du mois de décembre. Et à Londres, sa situation est bien différente.

Depuis son arrivée en Angleterre en 2020, Hakim Ziyech n'a jamais vraiment rendu satisfaction aux différents entraineurs passés sur le banc de Chelsea (Lampard, Tuchel, Potter). Cette saison encore, le marocain voit son temps de jeu limité, lui qui n'a disputé que 277 minutes avec les Blues cette saison. Et avant le Mondial, l'ailier avait déjà fait part de sa frustration, en laissant planer le doute sur un départ. «C'est difficile à dire. Nous ne savons pas ce qui va se passer cet hiver. C'est le football, il est donc difficile de le dire.» avait-il confié.

Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque selon plusieurs médias italiens, l'AC Milan suit de près la situation du joueur de Chelsea. Si bien que les Rossoneri veulent passer la seconde sur le dossier, et proposer un prêt avec option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros au club Londonien pour s'attacher les services de Ziyech. Un deal qui pourrait satisfaire tout le monde; mais qu'il faudra régler après le Mondial, sur lequel Hakim Ziyech se consacre pour l'instant totalement.