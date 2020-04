L’AC Milan cible David Silva (Manchester City)

Après dix ans passés en Angleterre et plus de 300 matchs joués en Premier League, David Silva pourrait partir à la découverte de l’Italie lors du prochain mercato. En fin de contrat à Manchester City, le chevronné ailier espagnol aurait de sérieuses touches avec l’AC Milan, d’après ce que rapporte le site italien Calciomercato. Des contacts auraient même déjà été noués entre les responsables lombards et le représentant du joueur.

Bien qu’âgé de 34 ans, Silva serait certainement d’un grand apport à l’équipe rossonerra. Ses qualités ne sont plus à démontrer et son vécu ne serait pas de trop du côté de San Siro, vu que l’équipe de Stefano Pioli manque de joueurs expérimentés. A Milan, Silva pourrait retrouver son compatriote Samu Castillejo. A noter que son salaire chez les Citizens est de 8,7M€ par an depuis 2017.