La Zambie se sépare de Sredojevic (officiel)

Micho Sredojevic n'est plus le sélectionneur de la Zambie. En poste depuis février 2020, le technicien serbe a été remercié samedi par la Fédération zambienne de football. « La FAZ peut confirmer qu'elle a conclu un accord de séparation mutuelle avec son entraîneur senior de l'équipe nationale masculine, Milutin 'Micho' Sredojevic. Après une rencontre entre la FAZ et l'entraîneur, il a été convenu que dans l'intérêt du progrès des deux parties, ils devaient se séparer », indique un communiqué de l'instance.

Celui qui coacha précédemment l'Ouganda paye son échec dans les éliminatoires de la CAN 2022. La piteuse élimination des Chipolopolo au premier tour de la COSAFA Cup 2021 a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Neuf ans après avoir remporté la CAN et quatre ans après avoir gagné la CAN U20, le football zambien vit une période de vaches maigres.