La somme folle que voulait mettre le Real sur Neymar !

Il y a deux ans, Neymar, la star du PSG, était fortement pressenti pour retourner au FC Barcelone. Pourtant, ce n’est pas le club catalan dont il était le plus proche à ce moment-là, mais le rival du Real Madrid. C’est Wagner Ribeiro, son agent historique, qui vient de divulguer cette information.

Le PSG ne voulait rien entendre

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le représentant du génie brésilien a indiqué que les responsables merengue étaient même « prêts à payer jusqu’à 300M€ pour ses services », ce qui aurait constitué un nouveau record en matière des transferts. « Florentino me l’a dit. Mais Nasser al-Khelaïfi a refusé et a répondu : "Même pour un milliard, il ne part pas !" », a révélé Ribeiro.

Neymar s’était engagé avec Paris en 2017, mais il aurait pu le faire un an plus tôt. « On avait bien préparé le terrain. C’est moi qui avais présenté Neymar Sr à Nasser. Mais je n’ai rien reçu, ni du PSG, ni de Neymar. Cette année-là, je voulais qu’il signe au Real. Économiquement, je n’ai rien gagné avec Neymar. Je ne pouvais pas obliger le Barça ou le PSG me payer. Certains disent que je suis idiot, mais c’est comme ça. Je laisse ça entre les mains de Dieu », a conclu l’ex-agent de la vedette parisienne.