La séduisante proposition du Bayern à Ribéry

Franck Ribéry a refusé cet été la main qui lui a été tendue par les dirigeants du Bayern Munich. Séduits par le niveau qu’il a affiché en Italie, ces derniers étaient disposés à lui offrir une pige de courte durée malgré son âge avancé. Le Boulonnais a décliné gentiment, mais sans couper les ponts avec ses anciens responsables. La relation entre eux demeure même très forte et il est question qu’ils se retrouvent après la fin de sa carrière du joueur.

Le Bayern n'oublie jamais ses légendes

Ribéry est encore motivé pour jouer et il devrait le faire au sein de la formation italienne de Salernitana. Et après cette expérience, le plan est de retourner en Bavière. D’après L’Équipe, une reconversion l’attend chez le géant allemand. Le Bayern est connu pour honorer et tenir en haute estime ceux qui ont brillé en son sein. Et avec l’ancien international français, qui a joué 425 matches sous leurs couleurs, ils ne devraient pas faire exception. Tout en héritant d’un rôle au sein de l’organigramme, l’ex-international français va aussi avoir droit à son jubilé.