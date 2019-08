L’INFO DU JOUR



Dolberg et Claude-Maurice sont arrivés à Nice

L'histoire retiendra que ce sont les deux premières recrues de l'ère Ineos. Selon les informations de Nice-Matin, Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice sont attendus à Nice en fin de journée ce mardi, avant de passer la visite médicale mercredi matin et d'assister au match entre le Gym et l'OM depuis les tribunes de l'Allianz Riviera. Les deux joueurs vont venir renforcer le secteur offensif des Niçois, qui manquait cruellement de profondeur. Les indemnités de transfert des deux joueurs n'ont pas encore été dévoilées. Cependant, le recrutement d'Ineos ne devrait pas s'arrêter là puisque Adam Ounas est toujours pisté.

L’avis de la rédac’ : Tout s'accélère pour Nice. Dolberg et Claude-Maurive arrivent. Deux grands espoirs promis à un bel avenir. Ils vont arriver au sein d'une équipe à construire et un projet ambitieux. Tout est réuni pour ce que mariage fonctionne. Le début de saison réussi de Nice va leur permettre de s'intégrer en douceur.



Les bruits de couloir





Ghezzal vers l'Olympiakos !

Depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais à l'été 2017, Rachid Ghezzal n'a pas réussi à confirmer le potentiel qu'il avait laissé entrevoir entre Rhône et Saône. Le milieu de terrain offensif passé par Monaco avant d'atterrir du côté de Leicester City il y a un an, est désormais poussé vers la sortie par les Foxes. Brendan Rodgers, qui a succédé à Claude Puel chez les champions d'Angleterre 2016, ne compte pas sur l'international algérien, et des négociations seraient en cours avec l'Olympiakos Le Pirée, qui pourrait parvenir à finaliser la transaction avant samedi prochain.



L’avis de la rédac’ : Ghezzal a 27 ans et ne doit plus perdre de temps. L'Olympiakos est un formidable défi pour l'international algérien. Il va très certainement disputer la Ligue des Champions au sein d'une équipe qui déchaîne les passions en Grèce.



Le Real Madrid de nouveau sur Bruno Fernandes

A une semaine de la fin du mercato, le Real Madrid n'a pas renforcé son milieu de terrain. Pire, avec le départ de Marcos Llorente et Dani Ceballos, les Merengues disposent de moins de solutions. Priorité de Zinedine Zidane, Paul Pogba n'est toujours pas là, et il semble difficile d'imaginer la Pioche débarquer à Valdebebas d'ici à la fin du mercato. Du côté de Donny Van de Beek, le Real fait traîner les choses pour le joueur de l'Ajax, le transfert pourrait avoir lieu qu'à l'été 2020. Toutefois, selon le Correio da Manha, le Real Madrid aurait réactivé la piste menant à Bruno Fernandes. Le tabloïd affirme que Jorge Mendes, l'agent du joueur, serait à la manœuvre pour convaincre la maison blanche de payer les 70 millions d'euros demandés par le Sporting.. A moins d'une semaine de la fin du mercato, le Real Madrid devra faire vite s'il veut espérer renforcer son entre-jeu.

L’avis de la rédac’ : Le Real Madrid doit bouger sur le front des transferts. Bruno Fernandes a tout pour réussir au Real Madrid. Il a le niveau requis et sera bien entouré par la colonie lusophone du club.

La piste Bakayoko toujours d'actualité

Le club de la Principauté aimerait attirer Franck Kessié, mais si l'accord est proche avec l'AC Milan pour un transfert à 25 millions d'euros, les dirigeants de l'ASM ont du mal à convaincre le joueur. D'après RMC, la piste Tiémoué Bakayoko est toujours d'actualité et Chelsea "est en train d’assouplir sa position pour laisser partir en prêt l’ancien Monégasque", qui s'est révélé sur le Rocher entre 2014 et 2017. Une autre option mène vers l'ancien Marseillais Mario Lemina, sur le départ à Southampton.

L’avis de la rédac’ : Bakayoko ne jouera pas à Chelsea. A Monaco, un club qu'il connaît très bien, le milieu défensif a l'occasion de se refaire. A quelques mois de l'Euro 2020, l'option pourrait bien être payante.

L'AC Milan veut Correa

Voila une transaction qui pourrait débloquer la fin du mercato. Selon la Gazzetta Dello Sport, Angel Correa devrait rapidement signer du côté de l'AC Milan. Depuis plusieurs semaines, le joueur argentin aurait rejeté de nombreuses offres, en attendant que l'Atlético Madrid et l'AC Milan s'entendent. Ce serait désormais chose faite avec un transfert estimé à 35 millions + 5 millions de bonus, et 30% sur une éventuelle plus-value dans le futur. Ce transfert permettrait à l'Atletico Madrid de recevoir des fonds afin de boucler l'arrivée de Rodrigo en provenance de Valence. L'effet boule de neige pourrait ensuite conduire Valence à (ré)activer une autre piste, menant à Florian Thauvin.



C’est officiel



Maresic, cinq à Reims !

Le Stade de Reims annonce ce mardi la signature de Dario Maresic pour une durée de cinq ans. L'Autrichien arrive en provenance de Sturm Graz, club où le joueur de 19 ans s'était imposé en défense centrale depuis deux saisons. L'international espoir sera en concurrence avec Yunis Abdelhamid et Axel Disasi en charnière en Champagne. Son transfert est estimé à trois millions d'euros par L'Equipe.