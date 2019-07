La séance de rattrapage : MU envisage la piste Moussa Dembélé

L'info du jour



Dembélé pour remplacer Lukaku ?

Le départ de Romelu Lukaku vers l'Inter tarde à se concrétiser mais Manchester United a déjà une piste pour remplacer le Belge. Selon Sky Sports, il s'agirait de Moussa Dembélé. Actuellement, MU évolue avec Anthony Martial en avant-centre et aura besoin de renfort s'il vend Lukaku.

L'avis de la rédaction : A moins d'une offre mirobolante, l'OL ne vendra pas Moussa Dembélé cet été.

Les bruits de couloir



Pépé se rapproche de Naples

Lille et Naples ont trouvé un accord pour le transfert de Nicolas Pépé. Une information en provenance de la Gazzetta dello Sport qui indique que le Napoli débourserait 64 M€ (+ Adam Ounas) pour obtenir l'Ivoirien. L'ailier des Dogues doit maintenant s'entendre avec l'écurie italienne, et pour le moment, rien n'est fait puisque le joueur réclamerait un salaire de 5 M€ annuel, quand Naples n'en proposerait que 4 M€.

L'avis de la rédaction : Naples a toutes les cartes en main pour arracher le convoité buteur du LOSC.

Medel, West Ham plutôt que l'OM

Parfois annoncé dans le viseur de Marseille, Gary Medel ne devrait pas rejoindre la Canebière selon la presse turque. A la place, le bouillant défenseur chilien devrait atterrir prochainement à Londres, du côté des Hammers. Le Besiktas et le club anglais aurait un accord pour un transfert de 6 M€ concernant l'ex-joueur de l'Inter ou encore de Séville.

L'avis de la rédaction : La piste Medel n'a jamais été très crédible à l'OM.

Le Real Madrid veut dégraisser !

Les Merengue veulent vendre, et pas qu'un peu. D'après le journal AS, la formation madrilène compter céder d'ici la fin du Mercato pas moins de sept joueurs : Gareth Bale, Mariano Diaz, James Rodriguez et Lucas Vasquez sont à vendre, et Borja Mayoral, Jesus Vallejo et Andriy Lunin sont disponibles en prêt.

L'avis de la rédaction : Le Real Madrid et Zidane sentent le besoin de régénérer l'effectif merengue. Et quelques bonnes affaires sont peut-être à flairer pour d'autres équipes.

La Juve demande beaucoup pour Dybala

A en croire Sport, Tottenham a proposé 50 M€ à la Juventus pour s'offrir Paulo Dybala. L'international argentin est valorisé à hauteur de 90 M€ par la Vieille Dame et les Bianconeri ne braderont pas l'attaquant de l'Albiceleste, sous contrat jusqu'en 2022.

L'avis de la rédaction : La porte est clairement ouverte à un départ de Dybala.

Et accepte de vendre Kean

Moise Kean et la Juve, c'est bientôt fini. Le club turinois va céder son jeune avant-centre de 19 ans à Everton. Les Toffees débourseraient environ 40 M€ pour la pépite transalpine selon Tuttosport. Sauf que les Bianconeri placeraient dans cette vente une clause de rachat, pour le même montant que la vente : 40 millions d'euros.

L'avis de la rédaction : La Vieille Dame est très maline d'inclure une clause de rachat pour le buteur italien.

L'Inter vise Vidal

En Italie encore, l'Inter Milan espère recruter Arturo Vidal d'après CalcioMercato. Le nouvel entraîneur nerazzurro, Antonio Conte, aime beaucoup le milieu chilien mais le club milanais doit dégraisser avant de faire venir Vidal. Trois joueurs sont ainsi sur le départ : Joao Mario, Borja Valero et le Ninja Radja Nainggolan.

L'avis de la rédaction : Il ne serait pas étonnant de voir le Chilien revenir en Italie, du côté de l'Inter.

Malcom relancé à Dortmund ?

Dans une impasse au FC Barcelone, Malcom pourrait trouver une porte de sortie en Allemagne. Selon Goal, le Borussia Dortmund offrirait 42 M€ au club blaugrana pour acquérir l'ailier brésilien. Une info démentie de son côté par Mundo Deportivo, qui signifie qu'aucune offre n'a pour le moment été formulée pour l'ancien Bordelais.

L'avis de la rédaction : Si cette info est véridique, Malcom a une belle occasion de se relancer dans un championnat qui convient à ses qualités de vitesse et de dribble.

Gignac pour remplacer Benedetto ?

Après le Mexique, l'Argentine pour André-Pierre Gignac ? Fox Sports révèle que Boca Juniors est venu sonder le joueur dans le but de l'attirer du côté de la Bombonera. La clause libératoire de l'ex-Marseillais est conséquente : 25 millions d'euros, et il faudra certainement négocier avec les Tigres pour faire baisser le prix du buteur de 33 ans.

L'avis de la rédaction : Boca Juniors serait un nouveau challenge très excitant pour Gignac.

C'est officiel



Cabella à Krasnodar, c'est fait

Annoncé par le club russe hier, le transfert de Rémy Cabella est désormais officiel. Le milieu offensif de Saint-Etienne rejoint le FK Krasnodar contre un chèque de 13,5 M€ (avec bonus) et a paraphé un contrat de trois ans avec la formation russe. Il y portera le numéro 7. Par ailleurs, ce transfert va rapporter un millions d'euros à l'Olympique de Marseille, l'ancien club de Cabella.

L'avis de la rédaction : Une aubaine pour l'ASSE, qui ne devait pas penser pourvoir récupérer autant pour le Français.