La Séance de rattrapage : Monaco continue de s'activer

Monaco, Bakayoko plutôt que Matuidi...

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l’AS Monaco, Blaise Matuidi ne ferait pas partie des joueurs pistés par le club du Rocher. D’après l’Equipe, cette rumeur a été « démentie en interne ». Le club de la Principauté est cependant bien à la recherche d’un milieu de terrain. Les dirigeants monégasques étudieraient la possibilité d’un retour de Tiémoué Bakayoko. Transféré il y a deux ans à Chelsea, l’international tricolore a été prêté la saison dernière à l’AC Milan. Il pourrait de nouveau faire l’objet d’un prêt cet été. L’ASM est donc aux aguets.

... et pourquoi pas une prolongation de Falcao

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Monaco, Radamel Falcao n’a pas caché la possibilité d’un départ cet été. Galatasaray s’est montré le plus intéressé par le profil du Colombien. Les négociations entre le joueur de 33 ans et le club stambouliote seraient déjà bien entamées. Mais le club de la Principauté n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Selon l’Equipe, l’ASM songerait finalement à prolonger son buteur.

Le Bayern pense à Mandzukic

Après avoir un temps pensé à l’inclure dans le deal avec Lukaku, la Juventus ne serait toujours pas contre un départ de Mandzukic. L’attaquant croate songerait lui aussi au départ selon la Gazzetta dello Sport. Le joueur de 33 ans aimerait poursuivre sa carrière en Bundesliga. Le Bayern serait d’ailleurs tenté de recruter son ancien joueur. D’après le magazine Kicker, Niko Kovac le voudrait absolument. Affaire à suivre…

L’avis de la rédaction : On a du mal à comprendre pourquoi la Juve veut se séparer de Mario Mandzukic. Même à son âge, il fera du bien au Bayern.

Galtier fait le point sur le mercato

En conférence de presse avant le match face à Amiens, Christophe Galtier a été interrogé sur le marché des transferts. Le coach lillois a été clair : « si il n’y a pas de sortie, il n’y aura pas d’autre arrivée ». Si le mercato lillois semble terminé, l’entraineur nordiste a tout de même affirmé « qu’on était jamais à l’abri d’un départ ». Il a confié également être méfiant concernant « les affaires de dernière minute ».

L’avis de la rédaction : Il y a eu déjà pas mal de mouvements du côté de Lille, dans le sens des départs mais aussi des arrivées. Christophe Galtier semble satisfait des joueurs qu’il a disposition. Il a en effet de quoi faire une belle saison.

Sanchez veut rester à Manchester

D’après The Sun, Alexis Sanchez n’aurait pas l’intention de quitter Manchester United cet été. Pourtant, les Red Devils aimeraient bien se séparer du Chilien qui touche un gros salaire. Les Mancuniens avaient même reçu il y a quelques jours une offre de l’AS Roma, qui était intéressée par l’ancien joueur d’Arsenal. Mais ce dernier n’aurait pas donné suite.

L’avis de la rédaction : Alors que ça ne marche pas vraiment du côté de Manchester, Alexis Sanchez avait la possibilité de retrouver la Serie A. Un championnat où il avait brillé avec l’Udinese. Dommage…

Nouvelle prolongation de contrat à la Roma

L’AS Roma annoncé hier avoir (enfin) trouvé un accord pour la prolongation de contrat de sa pépite, Nicolo Zaniolo. Ce jeudi, c’est au tour d’un autre joueur prometteur de prolonger avec les Giallorossi. Cendiz Under est désormais lié jusqu’en 2023 avec le club de la Louve.

Nantes accueille Moses Simon

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi après-midi l’arrivée de Moses Simon. Le Nigérian de 24 ans débarque de Levante sous forme de prêt. L’ailier, qui a participé à la CAN cet été, n’a inscrit qu’un but la saison dernière en 19 matchs de Liga.