La Séance de rattrapage : Man U fait des folies pour Maguire

L'info du jour

Maguire bat des records

Très convoité cet été, Harry Maguire a donc rejoint Manchester United. Les Red Devils n’ont pas lésiné sur les moyens pour s’offrir le joueur de Leicester. Ils ont en effet déboursé pas moins de 87 millions d’euros ! L’Anglais de 26 ans détrône ainsi Virgil Van Dijk et devient le défenseur le plus cher de l’histoire. Il s’est engagé pour six saisons avec les Mancuniens.

L’avis de la rédaction : Le montant du transfert parait élevé mais Manchester United avait vraiment besoin de renforcer sa défense après avoir encaissé 54 buts en 38 matchs la saison passée en championnat, soit plus du double que le champion en titre et rival citizen (23 buts encaissés).

Les bruits de couloir

L'échange Cancelo-Danilo sur le point d'être bouclé

D’après Sksyport Italia, Manchester City et la Juventus devraient bientôt tombé d’accord pour l’échange entre Cancelo et Danilo. Le latéral droit portugais devrait donc rejoindre les Skyblues. En contrepartie, les Bianconeri vont empocher 30 millions d’euros et accueillir le Brésilien qui devrait s’engager pour cinq saisons.

L’avis de la rédaction : Choix étonnant de la part de la Juve de se séparer de Joao Cancelo. Dans cet échange, City fait assurément la plus belle opération.

Flamengo tente le coup pour Balotelli

Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM, Mario Balotelli n'a pas encore trouvé de club. Plusieurs équipes italiennes sont toujours intéressées par l'attaquant de 28 ans. Sky Sport Italia nous apprend ce lundi qu'un autre prétendant est entré dans la course. Flamengo serait en effet tenté d'attirer l'international transalpin et lui proposerait un contrat de deux et demi. Les négociations seraient déjà bien entamées entre les différentes parties. Affaire à suivre...

L'avis de la rédaction : Mario Balotelli a l'occasion de retourner en Italie et d'ainsi se montrer aux yeux de son sélectionneur en vue de l'Euro 2020. Partir à l'autre bout du monde serait sans doute faire une croix sur la Squadra Azzurra.

C'est officiel

Benedetto est Marseillais

Ça y est, l’OM tient sa deuxième recrue de la saison. Après Alvaro Gonzalez, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Dario Benedetto qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. L’attaquant argentin débarque de Boca Juniors contre un chèque avoisinant les 15 millions d’euros. Le joueur de 29 ans a signé un contrat de quatre ans avec les Phocéens. Il pourrait faire ses débuts en Ligue 1 lors de la deuxième journée contre Nantes, comme l’espère l’entraineur marseillais, André Villas-Boas.

Nainggolan prêté à Cagliari

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans d’Antonio Conte, Radja Nainggolan a été placé sur la liste des départs. Le Belge a reçu plusieurs propositions dont une très juteuse venue de Chine. Mais l’ancien romain a préféré retourner à Cagliari, là où il avait débuté sa carrière en Serie A. Un choix surtout familial alors que son épouse, originaire de Sardaigne, lutte actuellement contre un cancer.

Mignolet retrouve la Belgique

Après six années, Simon Mignolet a choisi de quitter Liverpool. Le gardien belge, réduit au rôle de doublure d’Alisson chez les Reds, s’est engagé pour cinq saisons avec le Club Brugge. Le montant de la transaction devrait tourner autour des 6 millions d’euros.