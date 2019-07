La séance de rattrapage : Fekir dit non !

L'info du jour

Fekir fait machine arrière

Rétropédalage de Nabil Fekir : le milieu offensif de l'OL ne souhaiterait plus s'engager avec le Betis. D'après L'Equipe, le meneur de jeu des Gones aurait reçu une offre d'une formation "d'un meilleur standing", qui serait... le Napoli selon El Diario. Problème : le club transalpin offrirait au club de Jean-Michel Aulas une indemnité de transfert plus faible que celle du club andalou.

L'avis de la rédaction : Fekir est loin d'être parti de Lyon...

Les bruits de couloirs

Falcao n'a rien décidé

Radamel Falco s'est confié sur son avenir dans Mundo Deportivo, et visiblement, le Colombien ne sait pas où il évoluera dans le futur. "Pour le moment, j’ai encore un an de contrat avec Monaco, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je pense que c’est une situation qui doit être gérée avec beaucoup de prudence. Pour l’instant, je dois rejoindre l’équipe la semaine prochaine. Mais oui, j’ai connaissance de certaines approches qui ont été faites."

L'avis de la rédaction : El Tigre doit reprendre prochainement le chemin de l'entraînement après avoir disputé la Copa America avec sa sélection. Son avenir devrait se décanter très rapidement.

Jérôme Roussillon, futur joueur du Barça ?

L'information, surprenante, est lancée par Sport : le FC Barcelone vise du côté de l'Allemagne pour trouver une doublure à Jordi Alba. Deux noms son évoqués par le quotidien catalan. Ceux de Philipp Max (Augsburg) et de Jérôme Roussillon (Wolfsburg). Une sacré nouvelle pour le latéral français, acheté il y a un an seulement 5 millions d'euros par les Loups à Montpellier.

L'avis de la rédaction : L'ex-joueur de la Paillade ne serait pas un lourd investissement pour le club blaugrana. Forcément un point à prendre en compte pour la fin de Mercato des Catalans...

L'Atlético veut se rabattre sur Eriksen

Devancé sur le dossier James Rodriguez par le Napoli, l'Atlético de Madrid pourrait faire de Christian Eriksen sa prochaine cible. Selon AS, c'est même Tottenham qui aurait pris contact avec les Colchoneros au sujet du meneur de jeu danois.

L'avis de la rédaction : A un an de la fin de son contrat, le milieu offensif semble plus que jamais sur le départ des Spurs.

Lo Celso visé par le Bayern

Annoncé depuis plusieurs semaines à Tottenham, Giovani Lo Celso est toujours un joueur du Betis. La raison : une clause de départ à 100 M€ que les Spurs ne souhaitent pas régler. Dans ce contexte, c'est le Bayern Munich qui pourrait remporter la mise explique Bild, toujours très bien informé sur le marché des transferts outre-Rhin.

L'avis de la rédaction : Le Bayern est un club capable de casser sa tirelire pour le milieu argentin.

Zidane prêt à garder Bale

Zinédine Zidane commencerait-il à douter du départ de Gareth Bale ? Après plusieurs semaines de Mercato, le Gallois est toujours un membre de la maison merengue. Si bien que le Français n'est pas fermé à l'idée de voir l'attaquant de 30 ans rester à Madrid la saison prochaine. "Ce n’est pas un problème. Je ne vais jamais vous dire qu’un joueur est un problème. Il a un contrat. Nous verrons. Rien n’a changé avec Bale depuis le mois de juin, rien du tout"

L'avis de la rédaction : Le Real Madrid paraît bloqué dans cette affaire et Zidane n'a pas les cartes en main dans cet épineux dossier.

Lavezzi, le grand retour ?

La Sky rapporte que l'attaquant argentin aurait été proposé au Torino. Cela signifierait que l'ancien joueur du Napoli pourrait retrouver l'Europe et la Serie A, trois ans après son départ du PSG vers la Chine et le Hebei Fortune.

L'avis de la rédaction : A 34 ans, Ezequiel Lavezzi peut encore rendre quelques services sur le terrain, surtout à une formation qui ne joue pas le haut de tableau.

C'est officiel

Veretout part à la Roma

Après la Fiorentina, place à l'AS Roma pour Jordan Veretout. Après deux saisons fructueuses à la Viola, qui lui ont permis de se faire un nom en Italie, l'ex-milieu de Nantes rejoint la capitale romaine contre un prêt avec option d'achat obligatoire de 16 M€. Il s'est engagé jusqu'en 2024 avec la Louve.

L'avis de la rédaction : Une nouvelle étape de franchie pour l'ancien Canari. Avec le départ de De Rossi et celui programmé de Nzonzi, Veretout a toutes les armes pour s'imposer chez les Giallorossi.