La séance de rattrapage : De Gea, le gardien le plus cher du monde ?

L'info du jour



Prolongation record pour de Gea ?

Selon plusieurs médias britanniques, David de Gea pourrait prolonger rapidement avec Manchester United. A Old Trafford depuis 2011, le portier espagnol devrait devenir le gardien le mieux payé de la planète football, avec un salaire de 20 millions d'euros annuel.

L'avis de la rédaction : MU ne veut pas perdre l'un des rares hommes forts de son effectif.

Les bruits de couloir



André Silva ok avec Monaco

André Silva et Monaco, c'est presque fait. Selon Sky Sports Italia, le club de la Principauté a conclu un accord avec l'attaquant portugais. Le transfert serait d'autant plus en bonne voie que Monaco et l'AC Milan seraient proche de s'entendre pour le transfert du buteur de la Seleçao, avec un montant d'environ 30 M€ à la clé.

L'avis de la rédaction : Monaco prépare un départ de Radamel Falcao.

L'OM se rapproche de Benedetto

Déjà fixé avec le joueur, l'Olympique de Marseille aurait désormais trouvé un accord avec Boca Juniors à hauteur de 16 M€ pour le transfert de Dario Benedetto. L'information provient du média argentin TyC Sports, qui ajoute que le club de Buenos Aires aimerait encore conserver son attaquant pour une double confrontation en Copa Libertadores.

L'avis de la rédaction : Ce serait une folie de la part de Marseille d'accepter cette demande de Boca Juniors. Et si le buteur se blessait ?

Kean entre le Barça et Arsenal

A en croire le Daily Mail, Moise Kean n'est pas intransférable. Et Arsenal proposerait même 35 M€ pour s'attacher les services de l'Italien. Sauf que la Juve souhaite disposer d'une clause de rachat de 40 M€, qui ne plaît pas aux Gunners. Et d'après Sky Italia, le Barça aimerait faire de Kean la doublure de Luis Suarez en Catalogne.

L'avis de la rédaction : On imagine mal la Juve céder sa jeune pépite pour moins de 70 M€.

Bale va bientôt partir

L'agent du Gallois l'a confirmé dans les colonnes de AS : son client est bien sur le départ du Real Madrid. "Si Gareth Bale s'en va, c'est parce qu'il le veut, pas parce que Zidane ou le Real Madrid le poussent dehors, assure-t-il. Il reste l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des cinq meilleurs, et son avenir continuera de passer par un un grand club".

L'avis de la rédaction : Bale a une carrière à relancer et elle sera loin de la maison merengue, c'est désormais une certitude.

Alaba, par ici la sortie ?

L'arrivée de Lucas Hernandez promet de la concurrence au Bayern Munich. Tant est si bien que David Alaba pourrait être invité à aller voir ailleurs. Selon Mundo Deportivo, le défenseur autrichien aurait été proposé par les Bavarois à Manchester City mais aussi au FC Barcelone.

L'avis de la rédaction : Si Alaba peut dépanner au milieu de terrain, il est un latéral de formation et sa valeur marchande est trop importante pour le laisser sur le banc. Un départ est donc fort possible.

Watford se lance sur Sarr

Finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, Ismaïla Sarr a un prétendant en Angleterre. Selon Sky Sports, l'ailier de 21 ans serait dans le viseur de Watford, 11ème de Premier League la saison passée. Le club londonien aurait pris contact avec le Stade Rennais, sans que l'on sache pour le moment si une offre a été formulée.

L'avis de la rédaction : Sarr peut prétendre à un club de meilleur standing.