La séance de rattrapage : Ceballos à Arsenal, c'est imminent

L'info du jour



Ceballos arrive à Arsenal

Sky Sports rapporte aujourd'hui que Dani Ceballos va bien s'engager chez les Gunners. La blessure de Marco Asensio cette nuit n'aura pas d'incidence sur le prêt du milieu espagnol (22 ans), qui va rejoindre les Canonniers pour un an, sans option d'achat.

L'avis de la rédaction : Arsenal se renforce à moindre coût dans son entrejeu avec un joueur très prometteur.

Les bruits de couloir



André Silva loupe la visite médicale !

L'attaquant portugais ne devrait pas rejoindre la Principauté. D'après plusieurs sources françaises et italiennes, l'avant-centre de l'AC Milan n'a pas satisfait à la visite médicale de l'AS Monaco. En cause, un problème décelé au niveau du genou pour le buteur de 23 ans...

L'avis de la rédaction : Un coup dur aussi bien pour le joueur que pour Monaco, qui va devoir dans l'urgence se tourner vers un nouvel attaquant.

Arsenal insiste pour Zaha

Les Gunners tiennent absolument à obtenir Wilfried Zaha. Après avoir proposé 40 M€ puis 50 M€, les Londoniens auraient envoyé une nouvelle offre à West Ham annonce Sky Sports : 60 M€ + 10 de bonus et le prêt du jeune Reiss Nelson. Sauf que les Hammers, qui entendent récupérer 80 M€ pour leur joueur, restent fermes sur leur position et refusent toujours pour le moment de transférer l'ailier ivoirien.

L'avis de la rédaction : Arsenal n'a peut-être pas intérêt à dépenser autant pour Zaha.

Alaba ne dit pas non au Barça

A la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Jordi Alba, le FC Barcelone garde un oeil sur David Alaba. Et l'Autrichien, dans des propos accordés à Bild, ne reste pas insensible à cet intérêt catalan."Bien sûr que c'est un honneur d'être ciblé par le Barça, a commenté le Bavarois, au Bayern depuis six ans. Mais je dois me concentrer pleinement sur Munich et notre préparation. Nous avons beaucoup de choses à accomplir cette saison."

L'avis de la rédaction : on voit plutôt Barcelone recruter Junior Firpo (Betis) pour jouer la doublure de Jordi Alba.

Pour L.Gustavo, ça bloque

Où évoluera le milieu brésilien l'an prochain ? Peut-être pas en Turquie. Si Fenerbahçe est disposé à payer les six millions d'euros réclamés par l'Olympique de Marseille, le club turc trouverait en revanche les émoluments du joueurs trop élevés. Selon le média Fanatik, la formation stambouliote lorgnerait désormais Yann M'Vila comme solution de repli et pourrait proposer 10 M€ à Saint-Etienne pour le Français.

L'avis de la rédaction : Maintenant que Marseille est clairement ouvert au départ de Gustavo, d'autres clubs devraient se manifester pour le joueur de 32 ans.

Soumaré dit non à l'Angleterre

Selon RMC Sport, Boubakary Soumaré a fait l'objet d'une offre XXL en provenance de Wolverhampton : 40 M€. Mais le milieu défensif de 20 ans a refusé de rejoindre la Premier League, préférant disputer encore une saison complète avec les Dogues et accumuler de l'expérience en Ligue des Champions.

L'avis de la rédaction : Une sage décision de la part du natif de Noisy-le-Sec.

C'est officiel



Enyeama rebondit à Dijon

Vincent Enyeama (36 ans) part à l'essai à Dijon. L'ancien portier de Lille rejoindra l'équipe première à l'entraînement à partir de vendredi et sera aussi présent au stage prévu la semaine prochaine à Vittel.

L'avis de la rédaction : Le DFCO n'a rien à perdre à tenter le pari Enyeama.