La Roma rêve de Dani Olmo (Dinamo Zagreb)

Lié jusqu’en juin 2021 avec le Dinamo Zagreb, Dani Olmo (21 ans) intéresserait fortement la Roma. Selon les informations de nos confrères de La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain offensif international espagnol serait carrément une priorité pour renforcer l'entrejeu des Giallorossi. Alors que les dirigeants croates réclameraient un minimum de 30 M€ pour lâcher l’ancien joueur du Barça, le club de la Louve serait ainsi parti pour essayer de devancer la concurrence du Bayer Leverkusen, du Borussia Dortmund ou encore… du Real Madrid. Auteur de six buts et six assists cette saison, toutes compétitions confondues, le natif de Terrassa pourrait animer le marché des transferts dans les prochains mois.