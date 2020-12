La réponse pleine de tact de Solskjaer à Raiola

Mino Raiola a encore fait parler de lui la semaine dernière, en s’exprimant sur l’avenir de Paul Pogba, l’un de ses poulains. Comme il l’avait déjà fait par le passé, le sulfureux agent a indiqué que l’international tricolore n’avait plus rien à faire à Manchester United et que ses jours du côté d’Old Trafford sont comptés. Une sortie tapageuse qui n’a pas été du goût d’Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red Devils.

Solskjaer : « Le football est un sport collectif »

Mardi soir, après la défaite concédée contre Leipzig en Ligue des Champions, le technicien norvégien a tenu à répondre au représentant de son milieu de terrain. Sobrement mais fermement, il a lâché : « Quand l’agent de Paul comprendra que le football est un sport collectif et que nous travaillons tous ensemble, ce sera mieux. C’est probablement la seule chose que je dirai à ce sujet. Je ne veux pas dépenser trop d’énergie avec ça. »

Pogba a un contrat avec MU qui court jusqu’en 2022. Pour rappel, en début de saison, il avait lui-même laissé croire qu’il pourrait changer d’air très rapidement, en faisant appel du pied au Real Madrid. Des propos qui n’ont pas été bien accueillis par les supporters mancuniens, ni par les anciens du club. Certains l’ont même invité à faire rapidement ses valises et à laisser sa place à un joueur plus motivé et plus concerné par le projet d’United.