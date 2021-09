La réponse cinglante de Koeman à Pjanic

En quittant le FC Barcelone pour le Besiktas il y a quelques jours, Miralem Pjanic ne s’est pas gêné pour régler ses comptes avec Ronald Koeman, le technicien blaugrana. L’ancien lyonnais lui avait reproché en creux de ne pas l’avoir suffisamment respecté en le traitant comme un gamin, indiquant par ailleurs que c’est le pire coach qu’il ait connu durant son parcours professionnel. Une salve verbale face à laquelle l’entraineur batave ne pouvait pas rester sans réaction.

« On a de meilleurs joueurs que lui »

En conférence de presse ce mercredi, Koeman a donc répondu du tac au tac à son ancien protégé. « C'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends. Mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec le ballon et sans le ballon, il a perdu le duel avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout, je lui souhaite le meilleur. Ça a été compliqué, on a essayé, on a essayé et on a vu qu'il y a d'autres joueurs meilleurs que lui », a-t-il lâché.

Pour rappel, Pjanic n’est que prêté à l’équipe turque. Il devra retourner à Nou Camp en 2022. Le joueur a affirmé qu’il n’excluait pas la possibilité de reporter le maillot de Barcelone, mais avec un autre entraineur que Koeman.