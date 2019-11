La promesse de Lionel Messi (Barça) à Neymar (PSG) : "tu prendras ma place"

La saga à rallonge traitant d'un retour de Neymar au Barça et datant de l'été dernier nous avait fait vivre moult rebondissements et ce n'est d'ailleurs pas encore terminé. Le magazine France Football a ainsi révélé ce mardi les échanges entre Lionel Messi et le Brésilien. Le lutin argentin du Barça ayant tout fait pour convaincre son ancien coéquipier de revenir en Catalogne, n'hésitant pas à lui faire de grandes promesses : «Il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir gagner la Ligue des champions; Je veux que tu reviennes. Dans deux ans, je pars, et tu seras tout seul, tu prendras ma place », aurait ainsi promis La Pulga à son ami par téléphone.

Et si ce n'était pas tout à fait fini ?

Face aux arguments de Messi, les coéquipiers parisiens de Neymar ont eux aussi œuvré pour le convaincre de ne pas quitter la Capitale française. France Football cite ainsi Kylian Mbappé, plus proche confident de Neymar à Paris selon le magazine,On se souvient de l'épilogue de cette saga, avec un Barça incapable de s'aligner sur les exigences pécuniaires du PSG. Mais le feuilleton pourrait connaître un renouveau l'été prochain, avec le secrétaire technique des Blaugrana Eric Abidal, qui suggérait qu’il pourrait y avoir de nouvelles tentatives dans le futur pour faire revenir l'enfant prodigue. « Au niveau sportif, il n’y a aucun doute que c’est un joueur à recruter. Sur le marché, il n’y en a pas deux comme lui. Le souhait du joueur était de revenir au Barça, mais il faut aussi regarder le côté financier et jusqu’où peut aller le club. On a commencé à négocier et on a vu dès le début que le prix fixé n’était pas celui que valait le joueur. On ne pouvait pas payer n’importe quelle quantité. », confiait récemment le Français à Mundo Deportivo.