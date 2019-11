La prolongation de Kylian Mbappé (PSG) en bonne voie ?

Et si Kylian Mbappé signait un nouveau bail du côté du Paris Saint-Germain ? C'est l'hypothèse qu'avance L'Equipe, ce lundi matin, dans son édition du jour. Le quotidien sportif français parle même de progrès dans les différentes négociations en cours, qui se déroulent dans un bon climat et « sans langue de bois ». Les discussions avec le champion du monde tricolore ont été entamées il y a maintenant plusieurs semaines de cela. Le 8 novembre dernier, L'Equipe parlait alors de « prise de contact ». Leonardo, le directeur sportif du club de la Capitale, aurait fait de l'ancien Monégasque une priorité, plus qu'un certain Neymar. En 2017, Mbappé, encore sous contrat deux ans et demi, avait alors signé un bail de cinq ans et Paris souhaiterait bel et bien l'allonger.

30 millions d'euros annuels pour Mbappé ?

Aujourd'hui, ni durée de contrat ni nouveau salaire n'auraient encore été arrêtés. Si L'Equipe évoque le chiffre de 30 millions d'euros annuels si prolongation il y a, il assure également que cela est jugé « ridicule » par Paris. Actuellement, Kylian Mbappé touche 19,5 millions d'euros bruts par saison. Plusieurs gros club européens resteraient à l'affût, comme le Real Madrid, Manchester City, voire même le FC Barcelone. Le prochain Mercato estival pourrait d'ailleurs être bien animé. C'est certainement pour cela que le PSG s'y prend tôt et souhaite perdre le moins de temps possible avec son petit prodige âgé de seulement 20 ans. S'il y a encore beaucoup de temps avant l'été prochain, le club de la Capitale reste conscient que ce sera long avant de parvenir à ses fins, et rien ne dit encore que Mbappé souhaite prolonger son aventure du côté du club parisien. En attendant, le Paris Saint-Germain se déplace du côté du Real Madrid, ce mardi (21h00), dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Henry : "On va parler de Mbappé pendant encore vingt ans"