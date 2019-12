La presse espagnole parle de Benzema au PSG

[#Stats📊] Les votes d’Antoine Griezmann pour le titre de meilleur joueur français de l’année France Football

1️⃣ Karim Benzema

2️⃣ Kylian Mbappé

3️⃣ Hugo Lloris

4️⃣ Clément Lenglet

Si, d'après la presse espagnole, l'objectif du président du Real Madrid Florentino Pérez est bien de prolonger Karim Benzema jusqu’en 2023, date à laquelle l’international français aura 35 ans,. En tout cas selon les révélations de AS. Le quotidien sportif madrilène rappelle que Paris est désireux de remplacer Edinson Cavani, en fin de bail au terme de la saison actuelle, et aurait pensé à Benzema pour ce rôle. Pour rappel, Juninho, le directeur sportif de Lyon, évoquait il y a quelques semaines une volonté de faire revenir Benzema au bercail :« Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine sa carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco.. (…) Je garde l’espoir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer 2 ans avec nous, encadrer certains jeunes. (…) Et Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous. », avait confié le dirigeant rhodanien à l'émission OL night systems. Pour rappel, le contrat actuel de l'ancien joueur de l'OL avec le Real Madrid coure jusqu'en 2021.