La presse anglaise dévoile le prix que le PSG aurait fixé pour Edinson Cavani

Edinson Cavani sera-t-il toujours Parisien en février ? Jour après jour, l'hypothèse d'un départ de l'Uruguayen prend du poids dans la capitale. Dimanche, après la victoire à Lorient, c'est Leonardo qui a mis ce dossier sur la place publique en déclarant que l'avant-centre avait demandé à quitter le club. Thomas Tuchel, n'a pas dit autre chose en conférence de presse, sans aller plus loin, ce mardi. "J'ai le même avis, j'aime ce groupe, avec chaque joueur. On ne veut pas perdre un joueur. Mais ça peut arriver, c'est la réalité. Leonardo vous a tout dit. « Edi » est notre joueur aujourd'hui, je suis heureux que ce soit comme ça. Il est dans le vestiaire. Si les choses changent, on devra s'adapter. C'est une situation pas facile pour lui, je peux le comprendre, je suis très heureux qu'il reste positif, professionnel. Si quelqu'un est blessé, on a un remplaçant extraordinaire. Pour clarifier, on doit attendre quelques jours. Il devra se battre pour avoir sa place et trouver le rythme. Il est blessé, un peu trop, ce n'est pas de sa faute, pas de la nôtre non plus. Il doit faire des entraînements individuels, c'est une situation très complexe...".

Pas de départ de Cavani à moins de 20 millions d'euros ?

Une situation qui fait évidemment les affaires des courtisans de l'attaquant. Deux destinations reviennent avec insistance : l'Atlético de Madrid et Chelsea. Et si L’Equipe a indiqué que le club espagnol ne devrait pas augmenter son offre au-delà de 15 millions d'euros, le média ESPN précise que le Paris Saint-Germain aurait fixé la barre plus haut : 20 millions d'euros. Un prix qui ne serait pas de nature à décourager l'Atlético, déterminé, selon cette même source, à finaliser ce dossier avant la fin du mercato hivernal.