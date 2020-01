La pépite brésilienne Reinier Jesus débarque au Real Madrid (officiel)

C'était dans l'air du temps : c'est désormais officiel. Reinier Jesus va bien ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Real Madrid. La Maison Blanche a officialisé l'arrivée de la pépite brésilienne de 19 ans, ce lundi, en provenance de Flamengo. Reinier Jesus sera lié au Real jusqu'en 2026. " Le Real Madrid C.F.et le Clube de Regatas do Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Reinier, qui est lié au club jusqu'en juin 2026. Le joueur rejoindra le Real Madrid Castilla lorsqu'il aura terminé sa participation au tournoi pré-olympique U-23 avec l'équipe nationale brésilienne", a indiqué le Real Madrid dans un communiqué officiel.

Reinier Jesus, une pépite brésilienne de plus au Real Madrid

Pour faciliter son intégration, Reinier Jesus pourra compter sur la présence de trois jeunes compatriotes évoluant dans un contexte comparable (Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militao). Doté d'une qualité de passe rare et d'une grande inventivité dans le dribble, ce diamant est polir est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football brésilien. Il est d'ailleurs surnommé "le nouveau Neymar" par rapport à son profil technique. Son nom était revenu du côté du FC Barcelone, de Manchester City ou encore du Paris Saint-Germain. Cette arrivée s'inscrit dans la nouvelle stratégie de la Maison Blanche, bien déterminée à attirer les prospects les plus prisés du circuit.