La mise au point de Sergio Ramos

Alors qu’il profite de jours de congés avant de retrouver la sélection espagnole pour les éliminatoires de l’Euro 2020, Sergio Ramos a convoqué la presse, jeudi après-midi au centre d’entraînement du Real Madrid. Sans surprise, le défenseur et capitaine des Merengues a affirmé qu’il restait bien dans la capitale espagnole. Il a tenu à mettre les points sur les i: il n’a "pas du tout" réclamé son départ pour la Chine.

Et de préciser: "Oui, il y a une offre sur la table, je ne mens pas. J’y aurais pensé si je n’étais pas aimé ici, mais ce n’est pas le cas. Je pense avoir été fidèle à Madrid, à ce maillot, à ce blason, et je me sens aimé, même si la relation n’est plus la même, mais à aucun moment je n’ai envisagé d’aller en Chine. On a dit que je voulais être libéré, mais c’est un mensonge. Je n’ai rien demandé, je n’ai rien exigé. C’était une réunion privée qui a généré de fausses rumeurs".

Effectivement, Florentino Pérez n’a jamais dit (au micro d’Onda Cero, lundi) que Sergio Ramos avait demandé à partir. Le patron de la Casa blanca a seulement expliqué que le joueur de 33 ans était venu lui dire "qu'il avait reçu une offre très importante venue de Chine". Ramos a alors précisé que le club en question "ne pouvait pas payer de transfert" et c’est une réalité, car les clubs chinois, taxés par le gouvernement, ne sont plus en mesure de dépenser beaucoup d'argent en matière d’indemnité de transfert.

En somme, Sergio Ramos rêve de finir sa carrière chez les Merengues et, mieux, assure qu’il ne rejoindra "jamais une équipe capable de rivaliser" avec le Real. Depuis les fameuses déclarations de Florentino Pérez, la presse espagnole a en effet envoyé le défenseur à la Juventus, au PSG ou à Manchester United. "Je suis ici (devant la presse) pour que les supporters ne soient pas influencés par ce qu’ils peuvent lire dans les journaux", conclut l'homme de confiance de Zinédine Zidane.