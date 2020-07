Les jours de Quique Setién à la tête du FC Barcelone seraient comptés. À moins qu’il ne réussisse à inverser la mauvaise spirale et mener les Blaugrana vers un ou deux titres en cette fin de saison 2019/2020, le technicien sexagénaire va devoir rendre son tablier cet été. Si ce départ se concrétise, qui pourrait alors prendre la relève du côté du Camp Nou ? Si l’on se fie à ce que rapporte El Mundo Deportivo ce vendredi, un certain Xavi serait prêt à relever le défi. L’ancienne icône du club n’attendrait même que ça.

Cette fois, Xavi ne laissera pas filer l’opportunité

Il y a six mois, Xavi avait refusé de prendre les destinées de son club de cœur, jugeant que le contexte n’était pas encore favorable pour une mission aussi importante. Le jeune technicien privilégie toujours un engagement avec le début d’un nouveau projet, c’est-à-dire avec l’arrivée d’un nouveau président à la tête du club, mais il ne serait pas contre l’idée de se lancer dès maintenant. Conscient que le train pourrait ne pas repasser, il est disposé à dire oui si on fait appel à lui. Il y a quelques jours, l’ex-milieu de terrain blaugrana avait déjà indiqué à la presse catalane que lui et son staff à Al-Sadd travaillent pour être un jour à la tête du Barça.

