La Liga : Jude Bellingham rejoint officiellement le Real Madrid

Jude Bellingham est officiellement un joueur du Real Madrid et c'est le Borussia Dortmund qui a officialisé l'information ce mercredi 7 juin. Ainsi, le milieu de terrain international anglais débarque chez les Merengues et il va s'engager contre une somme énorme de 103 millions d'euros. Véritable pépite du football anglais, le jeune joueur de 19 ans était attendu du côté du Real Madrid et les dirigeants du club espagnol ont donc bouclé leur première grosse arrivée du mercato estival.

Déjà dans l'histoire du club

Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs et Dortmund indique : "Lors de la réalisation de ce transfert, le Real Madrid versera au BVB une indemnité de transfert fixe d'un montant de 103,0 millions d'euros". Le club allemand a donc confirmé une information ayant fuité dans la presse plus tôt. Avec ce montant incroyable, Bellingham pourrait faire partie des plus gros transferts de l'histoire du Real, près d'Eden Hazard, de Gareth Bale mais également devant Cristiano Ronaldo.

Alors que Manchester City et Liverpool étaient aussi sur les rangs, le Real a toujours semblé être en pole position. Recruté 25 millions d’euros à Birmingham à l’été 2020, Bellingham va rapporter très gros au Borussia Dortmund. Après avoir officialisé les départs de Karim Benzema, Marco Asensio et Eden Hazard, le Real semble avoir bouclé sa première grosse recrue.