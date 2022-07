La Liga : Joaquin, 40 ans, rempile pour une saison au Betis

Le capitaine vétéran du Betis jouera donc une 23e saison dans le football professionnel, et une 14e dans les rangs du Betis, avec qui il a soulevé la Coupe du Roi la saison dernière. Ancien international espagnol (52 sélections), Joaquin est déjà le joueur de champ qui a disputé le plus grand nombre de matches en première division espagnole (600), devancé seulement par le gardien de but Andoni Zubizarreta (622), qu'il aura l'occasion de dépasser cette saison.

En 2022-2023, il aura également une chance de devenir le plus vieux buteur de l'histoire de la Liga. Son dernier but remonte à mars dernier, contre Alavés, à 39 ans et 230 jours. Il sera le joueur le plus âgé à jouer en Liga. Dans l'histoire il n'est devancé que par Harry Lowe, qui avait disputé une rencontre à 48 ans avec la Real Sociedad pour combler le manque de joueurs alors qu'il était entraîneur, dans les années 1930.