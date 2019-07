La L1 pour accueillir Perisic ?

Depuis deux ans, Ivan Perisic est systématiquement annoncé sur le départ. L'été 2017 devait être pour lui celui d'un nouvel élan, après avoir réussi à se montrer très à son avantage sous les couleurs de l'Inter Milan, un club rejoint deux ans plus tôt. A cette époque, le Manchester United de José Mourinho semblait décidé à casser sa tirelire pour l'enrôler, mais la transaction n'a jamais abouti. Mieux encore, l'international croate avait prolongé son bail en Lombardie au sortir de cette période agitée, pour se retrouver lié aux Nerazzurri jusqu'en juin 2022.

Mais l'exercice 2018-2019 de Perisic a été plus complexe que les trois autres pour celui qui s'était véritablement révélé en Belgique, sous les couleurs du FC Bruges, la faute sans doute à une Coupe du monde forcément éreintante et achevée en finale par une défaite face aux Bleus de Didier Deschamps. Ses prestations ont été moins brillantes, et celui qui a porté les couleurs du Borussia Dortmund ou Wolfsburg a perdu de l'importance dans le jeu développé par Luciano Spalletti. Le changement de coach à l'Inter, Antonio Conte étant arrivé pour amorcer le renouveau des Lombards, ne joue toujours pas en sa faveur. L'ex-manager de Chelsea ou de la Juventus aimerait pouvoir se débarrasser du Croate, pas forcément adapté aux lignes directrices du jeu vers lequel il souhaite se tourner.

Ivan Perisic est un joueur de couloir, capable de déployer autant d'énergie à défendre qu'à attaquer. Et ce profil séduirait forcément de nombreux prétendants. Pourtant, d'après la Gazzetta dello Sport, ce serait une équipe du championnat de France qui serait la plus intéressée. L'AS Monaco de Leonardo Jardim se verrait bien mettre la main sur l'Intériste indésirable, sans être forcément refroidie par les 40 millions d'euros d'indemnités de transfert réclamés par le club transalpin. Le Croate retrouvera-t-il la Ligue 1 dans les prochaines semaines, dix ans après l'avoir quittée, sans jouer, lorsqu'il tentait de percer au FC Sochaux-Montbéliard ?