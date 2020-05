La Juventus veut Jorginho (Chelsea)

L'entraîneur de la Juventus Turin et ancien manager de Chelsea Maurizio Sarri veut être réuni avec Jorginho. Un joueur qu'il a pu entraîner à Naples et chez les Blues et dont il apprécie le profil. Selon une information du Daily Express, les recruteurs de la Juve ont effectué une approche. Leurs homologues de Chelsea ne comptent pas céder leur joueur, mais auraient placé une étiquette de 40 millions d'euros sur le milieu de terrain. International italien à 22 reprises, le chef d'orchestre de 28 ans a fait 26 apparitions et marqué 4 buts cette saison. Il serait perçu comme le "renfort idéal" en milieu de terrain par les dirigeants de la Juve toujours selon le Daily Express. Affaire à suivre donc.