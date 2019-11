La Juventus pourrait tenter Gianluigi Donnarumma (Milan AC) en juin

La Juventus associée au jeune gardien du Milan AC Gianluigi Donnarumma, ce n’est pas forcément une surprise. Mais la Vieille Dame, déjà intéressée par l’international italien en 2016, serait en train de revenir à la charge en vue de l’été prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri réfléchiraient en effet à une offre pour celui qui ne dispose plus que de 18 mois de contrat. Les négociations pour la prolongation de Wojciech Szczesny, lui aussi en fin de contrat en juin 2021, sont délicates, et la Juve veut donc anticiper pour la place de titulaire dans ses buts. Donnarumma, lui, réalise un bon début de saison malgré les mauvais résultats de son club, et devrait donc encore faire parler de lui dans les prochaines semaines. Il ne devrait, en tout cas, plus être envoyé du côté du PSG, qui s’est offert le service de Keylor Navas cet été.