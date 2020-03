La Juventus pourrait passer à l’offensive pour Icardi (PSG)

Mauro Icardi pourrait ne pas s’éterniser dans la capitale française. Un retour en Italie apparait comme une option très probable pour l’attaquant argentin. Et le scénario qui pourrait favoriser ce come-back est un engagement de l’ancien intériste en faveur du…PSG. À en croire ce que rapporte La Gazzetta dello Sport dans son édition d’aujourd’hui, les responsables piémontais à disposer à se payer le buteur argentin, à condition de ne pas avoir à traiter avec les rivaux de l’Inter.

Icardi inclut dans un deal avec Pjanic ?

Pour qu’Icardi ne soit plus la propriété du club lombard, il faudrait que le PSG débourse la somme de 70M€. Un sacré effort financier, surtout pour un élément qui est en perte de vitesse depuis quelques semaines, mais qui serait vite rentabilisé. Leonardo et Fabio Paratici, le coordinateur technique de la Vieille Dame, entretiennent d’excellentes relations et si les Parisiens ont l’assurance de pouvoir « refourguer » l’international albiceleste aux Bianconeri. Les deux clubs pourraient aussi se mettre d’accord sur un montage, qui verrait plusieurs joueurs des champions d’Italie rejoindre le Parc des Princes (Pjanic, De Sciglio ?). Affaire à suivre…