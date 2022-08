La Juventus officialise la venue d’Arkadiusz Milik

L’histoire entre Arkadiusz Milik et l’Olympique de Marseille est terminée. Au bout d’un an et demi seulement passé dans la cité phocéenne, l’avant-centre a plié ses bagages pour retourner en Serie A italienne. Comme prévu, il s’est engagé avec la Juventus de Turin. Le transfert a été officialisé ce vendredi matin, au lendemain de sa visite médicale.

Milik en doublure de Vlahovic à la Juve

Milik s’engage avec la Vieille Dame en forme de prêt. Le club piémontais payera 1M€ pour cette opération, et aura une option d’achat qui s’élèvera à 7M€. Au mieux, les Marseillais ne pourront donc espérer que 8M€ en tout pour leur ancien attaquant. Et c’est exactement la somme qu’ils avaient déboursé pour le faire venir de Naples en janvier 2021. Milik, qui aura marqué 16 buts en 40 rencontres de Ligue 1, sera la doublure de Dusan Vlahovic chez les Bianconeri.

Milik est le deuxième renfort estival de la Juventus à débarquer de la Ligue 1 après Angel Di Maria. Et il pourrait y en avoir un troisième prochainement. Les discussions sont toujours en cours pour le transfert du Parisien, Leandro Paredes.