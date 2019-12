La Juventus n’est pas (plus) intéressée par Pogba

Paul Pogba n’est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Ce n’est un secret pour personne et tout plaide en faveur d’une séparation à venir. L’international tricolore souhaiterait à tout prix bouger, et parmi les destinations évoquées comme possible échappatoire pour l’international tricolore il y avait la Juventus de Turin. Les Bianconeri avaient accueilli « La Pioche » entre 2012 et 2016 et on leur prêtait l’intention de récupérer celui qui les a fait tant briller. Or, ça ne serait pas du tout la réalité.



Fabio Paratici, le directeur général du club, a été questionné à propos de Pogba dans un entretien accordé à calciomercato.web. Et, ce dernier a clairement affirmé qu’il n’y avait aucune approche en préparation pour l’ancien havrais. « Comme je l’ai dit à de maintes reprises, nous avons un effectif très riche et très compétitif. Nous avons Emre Can dans ce secteur, et nous avons Sami Khedira qui va revenir bientôt. Donc, nous n’avons absolument aucune intention d’opérer sur le marché des transferts ». Les champions d’Italie sont bien pourvus dans ce secteur puisqu’ils peuvent également compter sur Blaise Matuidi, Miralem Pjanic et Adrien Rabiot. Même si dans le football, la vérité d’aujourd’hui et rarement celle du lendemain, il semblerait donc bien que la Juventus soit hors course pour obtenir la signature du Français. Le Real est désormais le seul club en mesure d’accueillir Pogba

La piste turinoise écartée, où pourrait donc bien rebondir Pogba s’il venait à quitter Manchester au début de l’année prochaine ? Le Real Madrid reste l’option plus plausible pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 100M€ minimum et qui touche 17M€ nets par an comme salaire en Angleterre. À moins que le champion du monde ne se résout à rester à Old Trafford, où il est encore son contrat jusqu’en 2021. C’est en tous les cas le souhait que nourrit Ole Gunnar Solskjaer, désespéré à l’idée de voir son protégé lié définitivement son avenir aux Diables Rouges . Pas sûr du tout cependant que ce vœu soit partagé par le principal intéressé.