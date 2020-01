La Juventus ne veut plus lâcher Mattia De Sciglio pour Layvin Kurzawa (PSG)

RMC Sport annonçait mardi que les positions du Paris Saint-Germain et de la Juventus étaient éloignées dans les discussions concernant un éventuel échange de Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio, la Vieille Dame demandant une compensation financière en plus du latéral français. Mais mercredi matin, L’Equipe est un peu plus catégorique : les Bianconeri ne veulent tout simplement plus se séparer de leur défenseur italien. Le joueur du PSG était pourtantMais les décideurs italiens les moins convaincus par cette opération ont fini par avoir le dernier mot. Et leur scepticisme n’est visiblement pas venu de la question financière, puisqu’un échange sec a toujours été envisagé selon le quotidien. L’international transalpin, à qui il reste deux ans et demi de contrat à Turin, va donc devoir patienter pour quitter le navire. Kurzawa, lui, aura l’embarras du choix à l’issue de son contrat, dans cinq mois.