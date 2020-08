La Juventus ne compte pas céder Cristiano Ronaldo

Depuis quelques jours, la presse italienne spécule sur un possible départ de Cristiano Ronaldo. Le génie portugais serait frustré par le manque de compétitivité de la Juventus sur la scène continentale et songerait à un nouveau défi dans un club huppé. Le quotidien Tuttosport l’a mentionné comme possible future recrue du PSG. Cependant, il n’en est rien en réalité. CR7 a bien l’intention de continuer son aventure avec la Vieille Dame, et celle-ci n’est pas encore prête de le laisser partir.

Pirlo veut travailler avec Ronaldo

La Gazzetta dello Sport indique dans son édition de vendredi que les responsables piémontais ne pensent absolument pas à une cession de leur joueur vedette. Au contraire, ils ont l’intention de continuer avec lui. Le nouvel entraineur en place, Andrea Pirlo, voudrait, lui aussi, travailler avec l’un des meilleurs joueurs du monde, convaincu qu’il peut bâtir son équipe autour de cet élément. Il n’est donc aucunement question d’une séparation.

L’objectif de la Juve sur le marché des transferts c’est de s’offrir un attaquant qui pourrait être complémentaire avec Ronaldo. Plusieurs pistes ont déjà été explorées, comme celle menant au Mexicain Raul Jimenez (Wolves), au Polonais Arkadiusz Milik (Naples) ou encore à l’ancien du club Alvaro Morata (Atlético Madrid). Ces recherches devraient rassurer les tifosi sur le fait que le quintuple Ballon d’Or sera bien la figure centrale du nouveau projet bianconero.

Le Maestro Pirlo est de retour à la Juve !