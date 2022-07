La Juventus met l’un de ses joueurs à la porte

Bien pourvu en milieu de terrain, avec le retour notamment de Paul Pogba cet été, la Juventus a fait le choix de se débarrasser d’un de ses joueurs dans ce secteur. Le joueur en question c’est le Gallois Aaron Ramsey. A travers communiqué, il a été révélé que les deux parties se séparent d’un commun accord.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated.

All the best, @aaronramsey! pic.twitter.com/t7rugqexRX

— JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2022