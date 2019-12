La Juventus fait une proposition de salaire à Erling Braut Haaland (Red Bull Salzbourg)

La Juventus veut prendre de l’avance. La Vieille Dame fait partie des clubs intéressés par Erling Braut Haaland, le prodige norvégien auteur d’une première partie de saison sensationnelle avec le Red Bull Salzbourg. Et elle est visiblement déjà passée à l’attaque. Selon les informations de Sportitalia, le champion d’Italie aurait d’ores et déjà formulé une proposition salariale, estimée à trois millions d’euros par an, à l’attaquant de 19 ans.

Manchester United et le Borussia Dortmund seraient eux aussi dans la course pour accueillir celui qui a inscrit 28 buts et délivré 7 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début d’exercice. Fin octobre, la Gazzetta dello Sport révélait que le club turinois était prêt à investir 35 à 40 millions d’euros pour tenter de boucler le transfert. Elle aurait même sondé Mino Raiola, l’influent agent avec lequel elle a négocié l’arrivée de Matthijs de Ligt la saison dernière, pour faciliter l’opération.